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Состояние пострадавших от атаки БПЛА в Ростове оценивают как средней тяжести

Состояние двоих пострадавших в результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону оценивают как средней тяжести, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Пострадавших увезли в ростовскую Городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами.

Также медицинская помощь также потребовалась еще одной жительнице дома — из-за стресса, врачи оказали ей помощь на месте.

В результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место происшествия выехали оперативные службы.