Состояние пострадавших от атаки БПЛА в Ростове оценивают как средней тяжести
Состояние двоих пострадавших в результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону оценивают как средней тяжести, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Пострадавших увезли в ростовскую Городскую больницу скорой медицинской помощи с резаными ранами.
Также медицинская помощь также потребовалась еще одной жительнице дома — из-за стресса, врачи оказали ей помощь на месте.
В результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место происшествия выехали оперативные службы.