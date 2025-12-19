Соседи не помогли: агрессивные собаки насмерть загрызли йорка в Подмосковье

Агрессивные собаки напали на жительницу поселка Родники в Подмосковье, пока она гуляла со своим йоркширским терьером. Псы растерзали беззащитного питомца женщины, сообщает «112» .

Во время прогулки жительнице Родников позвонили. Пока она разговаривала по телефону, из-за угла выбежали собаки, которые были на самовыгуле. Они были без поводка и намордника.

Животные не стали трогать женщину, но набросились на йорка. Женщина взяла малыша на руки, но собаки повалили ее на землю и стали терзать питомца. В это время пострадавшая побежала к соседям, чтобы попросить о помощи. Один мужчина открыл ей дверь, но, выслушав просьбу, грубо спросил, зачем она вообще на их улице гуляет со своей собакой.

После нападения йорк был еще жив. Женщина отвезла его в ветклинику, но там он скончался, несмотря на старания специалистов. Хозяйка растерзанного йорка обратилась в полицию. Она боится, что владельцев агрессивных псов могут не наказать. При этом подобное нападение уже не первое.

Ранее алабай растерзал случайную прохожую в Ростове-на-Дону. Он изувечил ее лицо и, предварительно, откусил жертве пальцы.

