Сорвалась с 5 этажа: инвалид хотела по простыням сбежать из квартиры в Москве

В Москве женщина-инвалид сорвалась с 5 этажа, пытаясь сбежать от семьи

В Москве неходячая женщина пыталась сбежать от семьи и упала с пятого этажа, спускаясь из квартиры по простыням, сообщает Mash .

Инцидент произошел в пятницу днем в доме, расположенном на Нагатинской улице. По словам прохожих, сначала они увидели, как из окна квартиры на пятом этаже свисает канат из перевязанных простыней.

Затем оттуда полетели коляска и рюкзак. Следом за ними появилась женщина, которая пыталась спуститься по простыням. Однако она не удержалась и сорвалась вниз.

Прохожие вызвали спасателей. Пострадавшая — 45-летняя женщина. Предварительно, она неходячая. Ее доставили в больницу. Во время госпитализации пострадавшая находилась в сознании, однако она не шевелилась.

Женщина проживала с братом-инвалидом, который остался в квартире, матерью и отчимом.

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