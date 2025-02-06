Лифт с подростками рухнул с третьего этажа многоэтажки в Уфе

Лифт с подростками рухнул вниз с третьего этажа многоквартирного жилого дома в Уфе. В результате происшествия школьницы не пострадали, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в многоэтажке на Дуванском бульваре.

На опубликованных кадрах видно, как 3 девушки зашли в лифт. Он начал движение, но на 3-м этаже остановился. Затем в кабине погас свет и лифт сорвался вниз.

При остановке лифта находившиеся внутри подростки вызвали диспетчера, который в ответ прокричал: «Садитесь!». В результате инцидента пострадавших нет, школьницы отделались лишь испугом.