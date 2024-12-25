Сопротивления не было: поймали 3 сбежавших из ИК-12 в Нижнем Тагиле осужденных

Сотрудники отдела розыска ГУФСИН РФ по Свердловской области задержали трех осужденных, которые ранее убежали из исправительного центра ИК-12 в Нижнем Тагиле, где отбывали наказание, сообщает пресс-служба ведомства.

Одного сбежавшего задержали 24 декабря в Екатеринбурге, второго — утром 25 декабря там же. Третьего осужденного поймали днем 25 декабря в Нижнем Тагиле. Сопротивления при задержании они не оказывали.

Мужчины сбежали из ИК-12 вечером 23 декабря. Их объявили в розыск. Самовольно покинули территорию учреждения осужденные за кражу мужчины 37 и 36 лет, а также 29-летний заключенный, которого признали виновным в уничтожении имущества.

В исправительном центре нет вооруженной охраны. Осужденные из него каждый день свободно выходят и отправляются на работу в разные организации, где они трудоустроены, а вечером возвращаются обратно. Кроме того, при получении разрешения от администрации они могут покидать ИЦ для посещения магазинов, медицинских учреждений или для свидания с родственниками.