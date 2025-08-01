Сопротивление при задержании: житель Зеленограда покусал полицейского

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В Зеленограде полицейские попытались задержать местного жителя, который нарушил общественный порядок. Однако тот оказал сопротивление и покусал одного из правоохранителей, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел вечером 28 июля возле корпуса 1448. Жильцы дома пожаловались на неадеквата, который нарушал общественный порядок. На место прибыли полицейские, которые попытались задержать мужчину.

Тот решил не сдаваться без боя. Сначала мужчина попытался сбежать. Полицейские догнали его и достали наручники. При задержании нарушитель укусил за предплечье одного из правоохранителей, вырвался и скрылся.

Полицейские составили рапорт, но вскоре мужчину удалось отыскать. Состоялось судебное заседание, в ходе которого нарушитель признал вину. Ему назначили 10 суток административного ареста.

Ранее группа мигрантов избила полицейских в Нефтеюганске. Правоохранители прибыли, чтобы проверить у них документы.