Солодов: на Камчатке объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,4

После землетрясения магнитудой 7,4 на Камчатке специалисты, согласно регламентам, начали обследовать здания соцобъектов на предмет угрозы нахождения в них. Также в регионе объявлена угроза цунами, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В настоящее время все службы Камчатского края переведены в режим повышенной готовности. В случае возникновения экстренной ситуации они будут оперативно реагировать и помогать населению.

«Магнитуда (землетрясения — ред.) составила 6,3, в краевой столице толчки ощущались в 4-6 баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», — подчеркнул Солодов.

На момент публикации заметки землетрясение на Камчатке прошло без серьезных последствий. Информации о пострадавших также не поступало. В эпицентре природного явления сила толчка составляла 7,4.

Ранее сообщалось, что на Камчатке зафиксировали 8 афтершоков магнитудой до 4,9. Все они произошли в течение суток.

