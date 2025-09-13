сегодня в 04:59

На Камчатке зафиксировали восемь афтершоков за сутки

На Камчатке зафиксировали 8 афтершоков магнитудой до 4,9, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 8 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9», — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.