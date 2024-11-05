Солистка Мариинского театра умерла на 7-м месяце беременности

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Оперная певица Мария Ринчинова (Балданова), представлявшая филиал Мариинского театра в Северной Осетии, ушла из жизни 4 ноября. Ей было всего 36 лет.

«Была беременность, седьмой месяц. Врачи не смогли спасти ни ребенка, ни Машу», — поделился муж солистки Найдан.

Мужчина не смог уточнить, была ли врачебная ошибка причиной смерти девушки.

Ранее актриса Лидия Ильина, известная по роли бабушки Ералаша в популярном сериале «Слово пацана», скончалась на 78-м году жизни.