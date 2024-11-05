Солистка Мариинского театра умерла на 7-м месяце беременности
Оперная певица Мария Ринчинова скончалась 4 ноября
Фото - © скриншот
Солистка филиала Мариинского театра Мария Ринчинова скончалась, находясь на седьмом месяце беременности, сообщает aif.ru.
Оперная певица Мария Ринчинова (Балданова), представлявшая филиал Мариинского театра в Северной Осетии, ушла из жизни 4 ноября. Ей было всего 36 лет.
«Была беременность, седьмой месяц. Врачи не смогли спасти ни ребенка, ни Машу», — поделился муж солистки Найдан.
Мужчина не смог уточнить, была ли врачебная ошибка причиной смерти девушки.
Ранее актриса Лидия Ильина, известная по роли бабушки Ералаша в популярном сериале «Слово пацана», скончалась на 78-м году жизни.