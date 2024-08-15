Солдаты ВСУ осквернили памятник десантника-вагнеровца на курском кладбище

Вандалы из ВСУ вырвали и растоптали флаги «Вагнера» и ВДВ на суджанском кладбище

Два солдата ВСУ осквернили памятник десантника-вагнеровца на одном из курских кладбищ. Они вырвали флаги из могилы и растоптали один из них, сообщает SHOT .

На снятых дроном кадрах видно, как два украинских солдата идут по кладбищу в Суджанском районе и натыкаются на могилу, где развиваются флаги ВДВ и ЧВК «Вагнер». Украинцы вырывают один из флагов, а второй растаптывают.

Российский оператор БПЛА, который вел съемку, выследил солдат ВСУ и нанес удар на выходе из кладбища, чтобы не повредить другие захоронения. По предварительным данным, враги уничтожены.

Ранее российский беспилотник снял украинских солдат, которые занимаются мародерством в Курской области. На видеозаписи видно, как бойцы заходят в частные дома и выносят оттуда предметы.