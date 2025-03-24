Сок и шампунь из наркотиков: испанец вез в Италию «запрещенку» на 700 тыс евро

Гражданин Испании пытался попасть в Италию с запрещенным грузом. Им оказался жидкий кокаин под видом шампуня, сообщает РИА Новости .

При этом испанец проявил настоящую изобретательность. Наркотики были замаскированы не только под шампунь, но и под сок, крем для бритья и фрукты в сиропе.

Стоимость всей партии оценили в 700 тыс. евро. Увезти «добро» в Италию у испанца не вышло. Неправомерную деятельность пресекли сотрудники таможни.

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