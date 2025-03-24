Китаец пытался вывезти из РФ в нижнем белье полкило краснокнижного женьшеня

57-летний гражданин Китая предпринял попытку вывезти из РФ 100 высушенных корней женьшеня, включенного в российскую Красную книгу. Об этом сообщает РБК .

Во время пересечения границы мужчина сильно нервничал. При досмотре у него в нижнем белье обнаружили 500 г корней растения.

Была проведена экспертиза. По ее итогам стало известно, что изъятое растение — женьшень. Он внесен в Красную книгу Приморского края.

Открыто уголовное дело по факту контрабанды. Нарушителю закона может грозить до 5 лет тюрьмы или штраф до 1 млн рублей.

Ранее российские таможенники провели изъятие часов. Уровень радиации в них в 25 раз превысил уровень нормы.