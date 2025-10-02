SOHR: Башара Асада пытались отравить в Москве

По информации Сирийского центра по правам человека (SOHR), бывшего президента Сирии Башара Асада пытались отравить в Москве. На днях его выписали из больницы, сообщает Mash .

В SOHR утверждают, что на данный момент состояние Асада стабильное, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Что конкретно произошло с экс-президентом, неизвестно. Во время лечения к нему могли входить только брат и бывший генсекретарь аппарата президента в Сирии.

Предварительно, причина отравления — провокация против правительства России. Именно власти хотели обвинить в попытке устранить бывшего главу сирийского государства. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

После побега из страны Асад живет в Москве. Тем временем сирийские власти планируют отправить его под суд. Следственный судья в Дамаске выдал ордер на заочный арест политика.

