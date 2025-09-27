Суд в Сирии выдал ордер на заочный арест экс-президента Асада

Сирийские власти планирует отправить бывшего президента страны Башара Асада под суд. Следственный судья в Дамаске выдал ордер на заочный арест политика, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на агентство SANA.

На Асада возбудили дело, связанное с беспорядками в городе Дараа в 2011 году. Его обвиняют в умышленном убийстве, пытках, приведших к смерти, и лишении свободы.

В марте 2011 года в Дараа оппозиция начала восстание против режима Асада. В городе прошли вооруженные столкновения между сирийской армией и демонстрантами. Все это переросло в гражданскую войну. Семьи погибших подали иски в суд против Асада.

В конце прошлого года к власти в стране пришло новое руководство. Асад сбежал из Сирии. Президентом страны на переходный период стал Ахмед аш-Шараа. 5 октября в Сирии пройдут парламентские выборы.

Ранее власти республики пообещали наказать всех виновных в преступлениях против сирийцев.

