Власти Сирии пообещали наказать всех виновных в преступлениях против сирийцев

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что власти страны обязуются привлечь к ответственности всех людей, которые виновны в преступлениях против сирийцев, сообщает РИА Новости .

По его словам, наказаны будут все те, «чьи руки обагрены кровью» жителей страны. В первую очередь к ответственности будут привлекать злоумышленников, которые совершили преступления против сирийцев на почве этнической и религиозной ненависти.

Такое заявление Ахмед аш-Шараа сделала на заседании Генеральной ассамблеи ООН в среду.

Ранее Израиль и Сирия достигли некоторых договоренностей на фоне «побед Тель-Авива». Эта операция в Ливане открыла перед еврейским государством возможность для мирного существования с соседями с севера, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.