Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Дежурные средства ПВО продолжают отражать атаку представителей киевского режима по Москве. О ликвидации еще одного беспилотника на подлете к городу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что на фоне беспилотной атаки в международном аэропорту Шереметьево ввели в действие план «Ковер».

