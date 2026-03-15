Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву
Дежурные средства ПВО продолжают отражать атаку представителей киевского режима по Москве. О ликвидации еще одного беспилотника на подлете к городу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву», — говорится в сообщении.
На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что на фоне беспилотной атаки в международном аэропорту Шереметьево ввели в действие план «Ковер».
