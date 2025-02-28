Собаку, проглотившую резинку от инструмента, спасли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде врачам удалось спасти собаку, проглотившую резинку от строительного инструмента, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на социальные сети местной ветеринарной клиники.

Собака по кличке Джулия захотела «поучаствовать» в ремонте, который проводил хозяин дома, и случайно проглотила резинку от инструмента.

У собаки ухудшилось самочувствие, и хозяева немедленно доставили ее в ветеринарную клинику. После обследования врачи обнаружили инородное тело в желудке питомца. Джулии была проведена экстренная операция, в ходе которой резинку успешно извлекли.

«Сейчас собачка уже получает терапию после операции и восстанавливается. Уже скоро мы отпустим ее домой», — сообщили в клинике.