Собаке отрезали язык во время груминга в Подмосковье

В подмосковном салоне йоркширскому терьеру отрезали язык во время груминга. При этом с владелицы питомца взяли деньги за услугу и заявили, что такой «инцидент может случиться со всеми», сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

Жительница Сергиева Посада обратилась в местный зоосалон, где профессионалы должны были сделать ее питомцу стрижку. Сама девушка на процедуре груминга не присутствовала.

Собаку владелице действительно вернули с профессиональной стрижкой. При этом у питомца оказалась отрезана часть языка. На ресепшене салона с хозяйки животного взяли деньги и сделали вид, что ничего страшного не произошло.

Позднее этот инцидент распространился в Сети. Тогда администратор салона вернула владелице пострадавшей собаки деньги за процедуру и пожелала питомцу скорейшего выздоровления. Кроме того, она заявила, что произошел «неприятный инцидент», который «может случиться со всеми».

Директор салона также прокомментировала ситуацию. Она отметила, что собака резко дернулась, а мастер не успел среагировать.

Владелица йоркширского терьера отметила, что подавать заявление на салон не будет, так как собаке это уже не поможет.

Ранее стало известно, что в Петербурге наблюдается рекордный рост груминг-салонов. Их количество выросло на 39%, достигнув 581.