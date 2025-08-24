сегодня в 17:20

Снова мощный пожар: спасатели наращивают силы в Крыму из-за природного горения

Сильный ветер затрудняет тушение масштабного возгорания сухой травы, которое снова охватило огромную территорию. На этот раз горит 200 гектаров территорий возле села Школьное в Симферопольском районе, сообщили в МЧС РФ .

По данным спасателей, село Школьное на данный момент находится в безопасности. Огонь пока не угрожает жилым и хозяйственным строениям.

Для борьбы с огнем мобилизованы внушительные силы: 110 специалистов и 24 единицы техники. В операции участвуют не только сотрудники МЧС России и местные пожарные, но и специалисты горного поисково-спасательного отряда.

Ситуация находится под контролем. В район бедствия уже направлена дополнительная аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Ранее в Крыму мощный пожар тушили с помощью вертолетов. Тогда горела сухая трава около села Трехпрудное Симферопольского района.