сегодня в 14:46

В Крыму масштабный пожар начали тушить с вертолетов

Вертолет МЧС РФ помогает бороться с природным пожаром в крымском селе. Сотрудники ведомства активно борются с возгоранием сухой растительности около села Трехпрудное Симферопольского района, сообщили в пресс-службе МЧС РФ .

Из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха пламя распространяется быстро, этот факт сильно затрудняет работу спасателей.

Для предотвращения распространения огня сотрудниками чрезвычайного ведомства проводится опашка территории и организована доставка воды. На место происшествия направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС по Республике Крым.

На данный момент в ликвидации горения задействованы 100 специалистов, 20 единиц специальной техники и вертолет Ми-8. Точная площадь, охваченная огнем, пока определяется.