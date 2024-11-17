Снаряды в стволах танков Т-90 нашли сотрудники секретного завода в Екатеринбурге

сегодня в 15:39

Саперы ОМОН Росгвардии в срочном порядке прибыли на территорию военного «Завода №9», входящего в НПК «Уралвагонзавод», в Екатеринбурге. Сотрудники нашли опасные предметы в технике, рассказал URA источник.

Инцидент произошел вечером 16 ноября. В стволах танка Т-90 нашли боеприпасы. Затем сотрудники в срочном порядке позвонили саперам ОМОН Росгвардии.

Специалисты прибыли и попытались извлечь снаряды на месте. Однако у них не получилось, поэтому танки перегонят на особый полигон.

Вероятность того, что боеприпасы сдетонируют, низкая. Официальных комментариев от Росгвардии пока не было.

Ранее бывшую работницу «Уралвагонзавода» Викторию М. отправили в тюрьму на 12,5 лет. Ее признали виновной в госизмене за передачу секретной информации на Украину.