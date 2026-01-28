Сначала спиртное, потом оральные ласки: дагестанец совратил 15-летнего подростка
Дагестанец занялся сексом с 15-летним подростком в подсобке магазина
В Кизлярском районе Дагестана задержали 35-летнего жителя села Шаумян за секс с 15-летним подростком, сообщает Telegram-канал «Многонационал».
Задержанный также является лидером сельской ваххабитской общины, рассказали источники в правоохранительных органах.
Сначала мужчина переписывался с 15-летним подростком через мессенджер, потом предложил увидеться. Они встретились в подсобном помещении магазина, где подозреваемый предложил спиртное.
После алкоголя он занялся оральным сексом с подростком. Также фигурант предлагал парню деньги за половой акт.
