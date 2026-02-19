Сначала облапал: азербайджанца подозревают в избиении девушек в Перми
Азербайджанца заподозрили в жестоком избиении девушек в пермском клубе
Мужчиной, жестоко избившим девушек в пермском клубе, оказался азербайджанец, который начал приставать и желал познакомиться, сообщает «Многонационал».
В ночь с 13 на 14 февраля в баре Mai Tai неадекват кинулся на девушку и избивал ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. У пострадавшей синяки и травмы, выбито четыре зуба, а также зафиксировано смещение носа. Она начала поиск свидетелей, чтобы они смогли опознать агрессора.
Очевидцы опознали в дебошире сына местной жительницы, имеющей отношение к сфере интим-услуг. Азербайджанец очень хотел познакомиться с девушкой и облапал ее.
После ее отказа и начался конфликт. Знакомая заступилась за пострадавшую, из-за чего тоже была избита.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.