Сначала облапал: азербайджанца подозревают в избиении девушек в Перми

В ночь с 13 на 14 февраля в баре Mai Tai неадекват кинулся на девушку и избивал ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. У пострадавшей синяки и травмы, выбито четыре зуба, а также зафиксировано смещение носа. Она начала поиск свидетелей, чтобы они смогли опознать агрессора.

Очевидцы опознали в дебошире сына местной жительницы, имеющей отношение к сфере интим-услуг. Азербайджанец очень хотел познакомиться с девушкой и облапал ее.

После ее отказа и начался конфликт. Знакомая заступилась за пострадавшую, из-за чего тоже была избита.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.