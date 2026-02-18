Избивал, пока не отключилась: неадекват выбил девушке зубы в пермском клубе

Девушку избили во время вечеринки в пермском клубе. Сейчас она ищет свидетелей происшествия, сообщает Telegram-канал « Пермь ЧП и ДТП, новости» .

По словам пострадавшей, все произошло в ночь с 13 на 14 февраля в баре Mai Tai. На нее напал неадекват и жестоко избил. У пострадавшей синяки и травмы, выбито четыре зуба, а также зафиксировано смещение носа. Медикам пришлось зашивать ей раны в двух местах.

Девушка подчеркнула, что мужчина избивал ее до тех пор, пока она не потеряла сознание. А охрана вмешалась только после этого.

Сейчас девушка ищет свидетелей происшествия, чтобы они смогли опознать нападавшего. Она поделилась снимком мужчины, но на фото его видно только со спины.

Правоохранители начали проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мигранты сломали челюсть парню в драке у бара на Дальнем Востоке. Среди нападавших был охранник заведения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.