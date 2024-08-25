Смирнов сообщил об уничтожении 4 ракет ВСУ поздним вечером над Курской областью

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В Курской области сбили четыре украинские ракеты

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале поблагодарил российских военнослужащих после того, как они сбили четыре украинские ракеты.

По словам главы региона, киевский режим в очередной раз пытался атаковать Курскую область. Все произошло вечером 24 августа.

«Четыре украинские ракеты уничтожены в небе Курской области вчера поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов.

Ранее сообщалось, что на курском направлении состоялся обмен пленными. Освобожденные военные прибыли из Курской области в Москву.