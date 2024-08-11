Смирнов: произошел заход диверсантов ВСУ в Беловский район Курской области

сегодня в 11:25

На территории Беловского района Курской области в ночь на 10 августа был зафиксирован заход украинской диверсионно-разведывательной группы, российские защитники стабилизировали ситуацию, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Он подчеркнул, что находится на постоянной связи с представителями Минобороны страны.

«На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Смирнов, на сегодняшний день важно не допустить паники. Информацию по эвакуации из района можно уточнить у руководителей администраций на местах и по номеру 112.

С 6 августа ВСУ активно обстреливает и атакует территорию Курской области, нападая на гражданские объекты и мирное население. Российские военные выдавливают противника с приграничной территории региона, уничтожая бойцов ВСУ и военную технику.

Ранее Росгвардейцы ликвидировали 12 украинских военнослужащих в Суджанском районе Курской области. Также поражены танк Т-72 и два бронеавтомобиля «Козак».