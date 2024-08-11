Росгвардейцы ударили по колонне украинской армии под Суджей

сегодня в 11:19

Спецназ Росгвардии уничтожил танк Т-72 и 2 бронемашины «Козак» ВСУ под Суджей

Росгвардейский СОБР «Кмет» ударил дронами по колонне украинской армии в Курской области, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Скопление техники противника бойцы выявили с помощью воздушной разведки. Танк и бронеавтомобили находились в Суджанском районе.

С помощью ударного беспилотника спецназ уничтожил танк Т-72, две бронемашины «Козак» и 12 бойцов ВСУ.

Кроме того, после данной операции росгвардейцы обнаружили в лесу оборудованные позиции противника. С помощью дрона они уничтожили еще до 20 боевиков.

Ранее военные подбили танк Т-80 ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Техника противника дислоцировалась в приграничном районе Курской области.

С 6 августа ВСУ атакуют территорию Курской области. Бойцы ВС РФ активно выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая живую силу и военную технику.