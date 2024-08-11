сегодня в 10:06

ВС РФ с помощью «Ланцета» уничтожили танк ВСУ в курском приграничье

Российские военные ликвидировали танк Т-80 украинской армии, используя барражирующий боеприпас «Ланцет». Удар по военной технике противника нанесли в приграничном районе Курской области, сообщает РИА Новости .

Танк выявила разведка. Военные проанализировали полученные данные и решили подбить противника.

Ликвидацию цели подтвердил проводимый онлайн контроль за операцией. Зафиксировано прямое попадание «Ланцета» в украинский танк.

Ранее расчет РСЗО «Торнадо-С» ударил по колонне бронетехники ВСУ в Курской области. Цель была уничтожена.

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате падения обломков сбитой украинской ракеты на девятиэтажный дом в Курске, сообщал врио губернатора Алексей Смирнов.