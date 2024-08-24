Смирнов: ночью в Курской области уничтожили три ракеты ВСУ

Украинские войска пытались атаковать Курскую область ракетами 23 августа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Войскам ПВО ВС РФ удалось уничтожить три ракеты противника в Курской области поздним вечером 23 августа. Смирнов поблагодарил за службу защитников границы.

Также губернатор сообщил о том, что ракетная опасность в Курской области сохраняется. Он порекомендовал жителям зайти в помещения со сплошными стенами.

Ранее Смирнов сообщал о том, что ВСУ обстреливали дорогу с мирными жителями в Курской области. Они атаковали машины тех граждан, которые эвакуировались из региона.