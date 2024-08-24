Смирнов: ВСУ обстреливали дорогу с мирными жителями

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ВСУ атаковали гражданские автомобили с мирными курянами, которые покидали районы боевых действий, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, пишет газета « Известия ».

«Просто начали расстреливать дорогу, поэтому эвакуировались, скажем так, на частном транспорте», — сообщил Смирнов в интервью журналистке Марине Ким для телеканала «Соловьев Live».

Глава региона подчеркнул, что в эвакуации транспортом помогали бойцы добровольной народной дружины, люди уезжали на машинах администрации и даже уходили пешком.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.