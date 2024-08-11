Смирнов: 15 человек пострадали при падения обломков ракеты на жилой дом в Курске
Фото - © Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области
В результате падения обломков сбитой украинской ракеты на многоквартирный жилой дом в Курске пострадали 15 человек, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в Курскую область регулярно поступают новые партии гуманитарных грузов. В максимально короткие сроки людей обеспечат продуктами питания и предметами первой необходимости.
Врио главы региона отметил, что жители приграничных районов продолжают прибывать в пункты временного размещения Курской и других областей. Специалисты предоставляют пострадавшим консультации по вопросам восстановления документов и оформления выплат.
Смирнов добавил, что все оперативные службы продолжают работу в усиленном режиме. Власти Курской области находятся на постоянной связи с Минобороны России и силовыми структурами.
Прошедшей ночью сбитая ракета ВСУ рухнула на жилой дом в Курске. В результате ЧП огнем были охвачены припаркованные около дома машины. Спавшие жители оперативно покинули здание.