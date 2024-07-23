СМИ сообщили о взрыве в Вознесенске Николаевской области на Украине

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РИА Новости: на Украине в районе аэродрома Вознесенска прогремел взрыв

На фоне воздушной тревоги в Вознесенске Николаевской области на Украине прогремел взрыв. По неофициальной информации, удар зафиксирован в направлении аэродрома, пишет РИА Новости .

Известно, что на аэродроме, в районе которого прогремел взрыв, обучались украинские пилоты. Вся информация о случившемся уточняется.

По данным издания «Страна», в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что под Одессой дезертиры устроили перестрелку с пограничниками. Происшествие случилось при попытке дезертиров перейти украино-молдавскую границу.