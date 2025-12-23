СМИ: самолет с делегацией Генштаба Ливии мог упасть из-за сбоя бортовых систем

По предварительным данным, бизнес-джет Falcon 50 с делегацией Генштаба Ливии, включая его начальника генерала Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада, потерпел крушение из-за серьезного сбоя в бортовых системах, сообщает Telegram-канал Baza .

Как сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в расследовании, проблемы начались почти сразу после взлета из аэропорта Анкары. Экипаж передал сигнал бедствия, развернул самолет обратно и перед попыткой экстренной посадки начал аварийный слив топлива.

Спасательные группы уже обнаружили обломки воздушного судна недалеко от места падения. Специалисты устанавливают, произошел ли взрыв в воздухе во время сброса топлива или уже после удара о землю. На борту находились пять человек.

Ранее сообщалось, что борт исчез с радаров вскоре после вылета из Анкары.

