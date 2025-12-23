Борт с начальником Генштаба Ливии пропал с радаров после вылета из Анкары
Самолет, на борту которого находился начальник Генерального штаба Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад, потерпел крушение в Турции, сообщает SHOT.
Бизнес-джет Falcon 50 вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре по направлению к столице Ливии Триполи, но вскоре после взлета пропал с радаров. После этого воздушное пространство Анкары было закрыто для полетов.
По данным турецкого министерства внутренних дел, с борта самолета, находившегося в районе Хаймана, поступило предупреждение о необходимости экстренной посадки, однако дальнейшие попытки связаться с экипажем успехом не увенчались. Всего на борту находились пять пассажиров.
Местные жители сообщают, что слышали глухой взрыв вскоре после взлета воздушного судна.
