СМИ раскрыли личность погибшей девушки под окнами многоэтажки в Москве
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Тело женщины, которое нашли утром 25 августа под окнами многоэтажки в Москве, принадлежит Милане Л., сообщает РЕН ТВ.
Рядом с погибшей лежало тело младенца, который также упал на землю с высоты.
Предполагается, что и женщина, и ребенок были выброшены в окно мужем, 39-летним Александром Л. , который забаррикадировался в одной из квартир. Он отказывается открывать двери полиции.
Силовики готовятся к штурму жилья. На месте происшествия уже работает прокурор.