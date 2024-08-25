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СМИ раскрыли личность погибшей девушки под окнами многоэтажки в Москве

Тело женщины, которое нашли утром 25 августа под окнами многоэтажки в Москве, принадлежит Милане Л., сообщает РЕН ТВ .

Рядом с погибшей лежало тело младенца, который также упал на землю с высоты.

Предполагается, что и женщина, и ребенок были выброшены в окно мужем, 39-летним Александром Л. , который забаррикадировался в одной из квартир. Он отказывается открывать двери полиции.

Силовики готовятся к штурму жилья. На месте происшествия уже работает прокурор.