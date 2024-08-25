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В Москве к дому, где мужчина выбросил ребенка, прибыл прокурор

Заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев прибыл к дому, откуда мужчина выбросил девушку и младенца, сообщает пресс-служба прокуратура Москвы.

Силовики готовятся штурмовать квартиру, где забаррикадировался мужчина. Он отказывается открывать двери полиции.

Что именно произошло в квартире, предположительно, на 16 этаже, пока не сообщается.

Выброшенные из окна девушка и младенец погибли на месте от полученных травм.