Смертоносные морские змеи испугали россиян на Филиппинах

Российские туристы замечают на Филиппинах смертоносных морских змей, которые плавают в океане. Из-за этого россияне отказываются от экстремального отдыха и даже возвращают путевки, сообщает SHOT .

Змеи, которых боятся путешественники, считаются одними из самых ядовитых на планете. Человек может погибнуть от одного их укуса.

Туристы отмечают, что обычно змеи плавают по дну и закапываются в песок. Россияне боятся случайно наступить на одну из них и получить укус. Иногда змеи и вовсе выбираются на поверхность воды. Так, например, их замечали рядом с собой дайверы.

Отдыхающие на Филиппинах все чаще стали отказываться от экскурсий, предпочитая оставаться в бассейне у отеля. Некоторые и вовсе отказываются от путевок. Однако туроператоры предупреждают об опасности заранее, из-за чего туристы выбирают менее опасные курорты.

Ранее москвич арендовал машину в каршеринге и нашел в ней змею. Мужчина вышел из авто, а незваный пассажир спрятался, но его смогли поймать.