Смертоносные морские змеи испугали россиян на Филиппинах
Фото - © Telegram-канал SHOT
Российские туристы замечают на Филиппинах смертоносных морских змей, которые плавают в океане. Из-за этого россияне отказываются от экстремального отдыха и даже возвращают путевки, сообщает SHOT.
Змеи, которых боятся путешественники, считаются одними из самых ядовитых на планете. Человек может погибнуть от одного их укуса.
Туристы отмечают, что обычно змеи плавают по дну и закапываются в песок. Россияне боятся случайно наступить на одну из них и получить укус. Иногда змеи и вовсе выбираются на поверхность воды. Так, например, их замечали рядом с собой дайверы.
Отдыхающие на Филиппинах все чаще стали отказываться от экскурсий, предпочитая оставаться в бассейне у отеля. Некоторые и вовсе отказываются от путевок. Однако туроператоры предупреждают об опасности заранее, из-за чего туристы выбирают менее опасные курорты.
Ранее москвич арендовал машину в каршеринге и нашел в ней змею. Мужчина вышел из авто, а незваный пассажир спрятался, но его смогли поймать.