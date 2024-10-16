Незваный пассажир: змею дважды пытались выгнать из каршеринга в Москве

Москвич арендовал машину в каршеринге и нашел в ней змею. Инцидент произошел вечером 15 октября рядом с Молодогвардейской улицей, сообщает Baza .

Змея внезапно вылезла на панель с кнопками, когда мужчина хотел начать движение. Она имела красный пятнистый окрас.

Сразу после обнаружения такого «пассажира» водитель вышел из автомобиля и связался с каршеринговой компанией. На место отправили спасателей, однако они змею сначала не нашли.

После этого в МЧС РФ порекомендовали сотрудникам каршеринговой компании поставить автомобиль в теплое помещение и подождать, когда рептилия снова вылезет. Через час спасателям позвонили во второй раз, теперь они смогли поймать змею. По предварительным данным, это маисовый полоз.

Ранее в Москве 17-летнего подростка укусила экзотическая змея. Она оказалась куфией, чья слюна ядовита.