Смертник-невидимка: всплыла шокирующая правда об убийце Армена Саркисяна

О Паруйре известно очень мало: он родом из армянского Эчмиадзина, был тихим, замкнутым человеком, получил профессию маляра. После службы в армии (где его якобы нечасто видели), мужчина пропал на заработках в Москве на 24 года, прежде чем неожиданно вернуться в родной город. Семья Паруйра практически ничего не знала о его жизни в этот период — родные характеризуют его как скрытного и живущего обособленно человека.

После многолетнего отсутствия Паруйр вернулся в Армению, имея при себе около 2 тыс. долларов. Он не стал рассказывать о своей жизни в российской столице, лишь упомянул о желании продать квартиру. После оформления новых документов он вернулся в Москву, но поддерживал регулярную видеосвязь с родными. Мужчина снял квартиру в том же доме, где жил Саркисян, вел себя расслабленно, нигде работал, посещал кафе и алкомаркет. Его последний контакт с семьей состоялся за 2 дня до взрыва.

В биографии Паруйра множество несостыковок: свидетельства о его внешности (лысый — по словам охранников Саркисяна, с волосами — по словам родных), наличие татуировки в виде меча по факту, хотя родственники это отрицают. Нет никакой информации о его деятельности в Москве на протяжении более чем 20 лет. Хотя мужчину проверяли в паспортном столе, никаких серьезных проблем с законом, кроме упоминания о неуплате алиментов в Самаре, обнаружено не было. Это порождает вопросы о возможном участии Паруйра в каких-либо специализированных структурах и тщательном сокрытии информации о его деятельности.

Вполне возможно, что для убийства Саркисяна Паруйра использовали «втемную». Его поведение перед смертью — планирование возвращения домой и регулярная связь с семьей — свидетельствует о том, что он не собирался уходить из жизни. Скорее всего, мужчину ввели в заблуждение относительно мощности взрывного устройства или цели его миссии. Организаторы покушения таким образом обеспечили себе молчание потенциального свидетеля.

У родственников Паруйра есть намерение обратиться в полицию с заявлением о пропаже мужчины.