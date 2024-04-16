Смертельный заезд: женщина разбилась, упав с самоката, за 3 недели до свадьбы

В Голицыне 30-летняя женщина упала с самоката и погибла. Трагедия произошла за три недели до ее свадьбы, сообщает «Московский комсомолец» .

Во дворе многоквартирного дома женщина вместе с женихом устроила скоростной заезд на электросамокатах, которые пара купила в прошлом месяце.

Она затормозила с оглушительным свистом, очевидцы подумали, что соседка перепутала передний тормоз с задним. Из-за резкой остановки женщину подбросило вверх. Она упала на асфальт, сначала попыталась встать, почти сразу обмякла и скончалась на руках у жениха. У погибшей женщины осталась пятилетняя дочь от первого брака.

Как рассказали родственники погибшей, к бракосочетанию было все готово. Молодые купили платье, заказали банкетный зал и оплатили свадебное путешествие.