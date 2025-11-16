Смертельный пожар в подмосковном Видном произошел из-за электропроводки

После пожара на улице Вокзальная в подмосковном Видном нашли трупы мужчины и женщины. Ведется проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, проблема в неисправности электрической проводки. Правоохранители провели осмотр места.

Они изъяли токопроводник, организовали экспертизы.

Ранее сообщалось, что пожар в Видном случился в ночь на 16 ноября в кафе. Местные жители отмечали, что помещение якобы было нелегальным. Рядом находится, по их словам, незаконно оборудованная гостиница. Еще двоих человек госпитализировали.

