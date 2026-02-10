Смертельный поход «по-маленькому»: слон убил мужчину в Индии

сегодня в 16:32

В Индии слон затоптал 70-летнего мужчину, когда тот вышел в туалет

В поселении Матакере на территории тигрового заповедника Бандипур в Индии агрессивный слон затоптал 70-летнего мужчину, когда тот вышел на улицу справить нужду, сообщает «Лента.ру» .

40-летний слон по кличке Бхыра уже несколько дней беспокоил местных жителей своим поведением. Ранним утром мужчина вышел в туалет, когда животное набросилось на него и раздавило.

Инцидент подтвердил местный лесничий. Тело мужчины отправили на вскрытие. У него остались жена и трое дочерей. Власти обещали выплатить семье погибшего компенсацию в размере 2 млн рупий (1,7 млн рублей). Жители требуют поймать агрессивного слона.

