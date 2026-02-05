В Махачкале прохожий решил поиграть со львом, а тот набросился на него

В Дагестане прямо посреди улицы лев набросился на парня. Инцидент попал на видео, сообщает «112» .

Молодой человек отправился с братом в магазин в Махачкале. Посреди улицы находился лев, который на решение людей поиграть с ним отреагировал недружелюбно.

Хищник набросился на парня, который потянул к нему руки. Этот момент попал на видео. На кадрах видно, как животное вцепилось юноше в руку и долгое время не отпускало, пока не вмешались очевидцы. При этом лев был на цепи, которую держал мужчина.

По итогу никто не пострадал. Как пояснил парень, он часто встречает львов, однако в основном маленьких. В Махачкале многие жители держат их дома.

