В Танзании слон с разбега врезался в сафари-джип, в котором находились британские туристы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Огромное животное влетело в автомобиль и разбило окно. Также оно попыталось раскачать джип бивнями.

В это время в машине находились туристы из Британии. По итогу водитель смог увезти их на безопасное расстояние.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что удар слона пришелся на сторону автомобиля, где сидели пассажиры. Осколки разбитого стекла попали в салон.

При этом одна из туристок сказала, что не заметила произошедшее. Другой путешественник ответил ей: «Ты шутишь? Это был слон».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.