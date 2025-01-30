Смертельную бактерию нашли в курице из Казахстана

Сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю нашли смертельную бактерию листерию в курице, которую завозят в Россию из Казахстана. Она поражает центральную нервную систему и может вызвать менингит с энцефалитом, сообщает Mash .

Крупнейший казахстанский производитель — Макинская птицефабрика — поставляет мясо большими объемами не только в Россию, но и в Узбекистан и Киргизию.

Сотрудники Россельхознадзора взяли пробу в Барнауле. Исследования показали, что в мясе содержится листерия. Продукцию изъяли и ввели усиленный контроль. Предприятия должны исправиться и подтвердить качество еды.

Листерия поражает не только ЦНС, но и репродуктивные органы. Инкубационный период составляет 90 дней. Чаще всего люди заражаются через пищу. Особую опасность бактерия представляет для беременных женщин, новорожденных, пожилых, больных раком и людей со слабым иммунитетом.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов напомнил, что пищевое отравление появляется из-за того, что человек не всегда обращает внимание на качество еды и условия хранения. При этом отравление может проявиться через несколько часов после того, как заболевший съел опасные продукты.