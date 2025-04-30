Смертельно больной и голый бомж терроризирует жильцов дома в Петербурге

Голый бездомный расхаживает по парадной и пугает жильцов дома в Санкт-Петербурге. Врачи, проживающие там же, прогнозируют мужчине скорую смерть, сообщает «Фонтанка».

Перебинтованный мужчина поселился в парадной по Туристской, 15, корп. 2, осенью. Сначала он жил на черной лестнице, а затем перебрался в коридор.

Жильцам дома такое соседство не нравится. Они обращались в различные инстанции из-за терроризирующего их бездомного, но тщетно — органы опеки не могут забрать его принудительно.

А в среду мужчина настолько разошелся, что решил голым прогуляться по парадной. Это попало на камеры.

В доме проживает несколько врачей. Все они сходятся во мнении, что бездомный скоро умрет, потому что сильно болеет. Теперь жильцы боятся, что их дети в любой момент могут наткнуться на труп мужчины. Родители пытаются решить возникшую проблему как можно быстрее, чтобы не допустить подобного.

Ранее другой бомж хотел согреться и спалил машину в Санкт-Петербурге. Он развел костер около автомобиля.