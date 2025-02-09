Служебный автомобиль президента Сербии Вучича потерял колесо во время движения

У служебной машины, в которой ехал президент Сербии Александр Вучич, отвалилось колесо прямо на ходу, сообщает SHOT .

Автомобиль с президентом Сербии следовал в село Мокрин. По дороге у машины отлетело колесо прямо на ходу. В результате инцидента никто не пострадал.

Местные спецслужбы проведут расследование.

«Была ли это поврежденная, взорванная шина, как я думаю, или же что-то другое — это предстоит установить компетентным органам», — сказал Вучич.

Политик прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль.

Ранее сообщалось, что сербский президент Александр Вучич планирует инициировать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Предметом разговора станут санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии».