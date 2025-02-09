Служебный автомобиль президента Сербии Вучича потерял колесо во время движения
У служебной машины, в которой ехал президент Сербии Александр Вучич, отвалилось колесо прямо на ходу, сообщает SHOT.
Автомобиль с президентом Сербии следовал в село Мокрин. По дороге у машины отлетело колесо прямо на ходу. В результате инцидента никто не пострадал.
Местные спецслужбы проведут расследование.
«Была ли это поврежденная, взорванная шина, как я думаю, или же что-то другое — это предстоит установить компетентным органам», — сказал Вучич.
Политик прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль.
Ранее сообщалось, что сербский президент Александр Вучич планирует инициировать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Предметом разговора станут санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии».