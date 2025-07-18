«Случайно получилось»: мужчина заколол ножницами знакомого на лавочке в Москве

сегодня в 17:02

Мужчина заколол ножницами знакомого во время пьяной ссоры в Москве

16 июля во время распития спиртных напитков на лавочке у одного из домов на Волгоградском проспекте мужчина вонзил ножницы в шею знакомого. Он скончался на месте, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Трое мужчины отдыхали на лавочке и выпивали. Между двумя из них начался конфликт. Тогда оппонент медленно полез в сумку, достал ножницы и за долю секунды вонзил их в шею знакомого. Он умер на месте.

Убийца скрылся, но очень быстро был задержан на одной из станций метро. У него нашли орудие преступления — те самые ножницы.

«Убивать его не хотел, это получилось случайно», — признался обвиняемый.

Мужчину заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве. Прокуратура контролирует расследование дела.

Ранее мужчина избил своего знакомого в ходе конфликта на северо-востоке Москвы. От полученных травм пострадавший скончался.