«Сложно и преждевременно»: пилот рассказал о крушении Ан-22 в Ивановской области

Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил, что пока делать какие-то выводы о причинах крушения военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Фурмановском районе Ивановской области «преждевременно и сложно», сообщает сайт MK.Ru .

«Мы знаем лишь внешние обстоятельства, которые могут служить ориентирами для расследования, но устанавливать причины будет специальная комиссия», — сказал эксперт.

По его словам, огромный четырехдвигательный турбовинтовой военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» — машина легендарная. Его долгие годы успешно использовали для перевозки тяжелой техники.

Ранее сообщалось о падении на воду военно-транспортного самолета 9 декабря. По предварительным данным, на борту находились семь членов экипажа, их судьба пока неизвестна. Самолет совершал плановый облет после ремонта и упал в районе Уводьского водохранилища.

