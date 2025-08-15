Сложился пополам: жуткое видео падения строительного крана в Севастополе

сегодня в 12:25

Опубликованы кадры падения строительного крана в Севастополе, где погиб человек

15 августа в Севастополе рухнул строительный кран. В результате происшествия один человек получил смертельные травмы. Момент обрушения спецтехники опубликовал РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах, снятых видеорегистратором проезжающей мимо машины, видно, как строительная техника начинает падать. Сначала стрела крана сложилась пополам, затем обрушилась вниз.

Предварительно известно, что один человек погиб. Еще двое получили травмы различной степени тяжести.

На месте обрушения строительного крана работают сотрудники МЧС РФ. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.